29 mga barcode tattoo (at kung ano ang ibig sabihin nila)

Ang isang barcode ay isang control system na kinokontrol ng isang optical scanner na may kakayahang basahin ang isang serye ng mga patayong linya sa isang label. Ang sistema ay unang ginamit noong 1950s at naimbento na may layuning madagdagan ang kahusayan ng produksyon.

Ang kahulugan ng isang barcode tattoo

Ilang taon na ang nakalilipas, naging sunod sa moda ang tattooing ng barcode. Marami ang naakit sa popular na pagkagumon na ito. Sa una ito ay isang simbolo ng pagkakakilanlan, ngunit para sa marami ito rin ay isang uri ng protesta laban sa consumerism, isang matalas na pagpuna sa lipunang consumer kung saan tayo nakatira, kung saan tayo lahat, mga produktong komersyal at kung saan ang lahat ay may presyo. Ang iba ay naniniwala lamang na ito ay isang kilos ng paghihimagsik at kawalan ng batas laban sa lipunang tinitirhan natin ngayon.

Noong 2000 hit TV series na "Dark Angel," nilikha ni James Cameron, ang bida ay nakakuha ng tattoo sa barcode sa likuran ng kanyang ulo dahil siya ay isang "produktong" henetiko na nilikha upang maging isang sundalo. Sa oras na iyon, nag-ambag ito sa paglago ng ganitong uri ng tattoo.

Ang simbolo na pinag-uusapan ay napaka-simple. Ito ay isang serye ng mga patayong parallel na linya na magkakaiba ang laki at distansya. Mayroong mga numero at / o titik sa ibaba. Karaniwan naming ginagamit ang puwang na ito upang maglagay ng mga item na kumakatawan sa isang bagay na mahalaga sa buhay ng isang taong may tattoo.

Ebolusyon sa teknolohiya

Ngayon, kahit na ang mga tattoo ng barcode ay patuloy na hinihiling, ang mga tattoo ng QR code ang pinakatanyag. Ito ay isang bagong paraan upang maitala o makilala ang mga bagay gamit ang isang tukoy na application sa mga mobile device.

Popularidad ng mga barcode tattoo

Ang mga barcode tattoo ay isang kakaiba at napakasikat na uri ng tattoo na nakakuha ng imahinasyon ng mga tao sa mga nakaraang taon. Ang istilo ng tattoo na ito ay may simbolikong kahulugan at maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon depende sa konteksto at personal na kagustuhan ng nagsusuot. Narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit naging sikat ang mga barcode tattoo:

Kakaiba at istilo: Ang mga tattoo ng barcode ay isang naka-istilo at modernong disenyo na maaaring natatangi sa bawat indibidwal. Ang ganitong uri ng tattoo ay maaaring gawin sa iba't ibang mga estilo at pagkakaiba-iba, na ginagawa itong popular sa mga mahilig sa tattoo. Simbolismo at kahulugan: Ang mga barcode ay karaniwang nauugnay sa consumer society at mass production, na maaaring sumasalamin sa isang kritika ng consumer culture o isang simbolo ng indibidwalidad sa mass society. Maaari itong maging isang paraan upang ipahayag ang iyong pagiging natatangi at kalayaan. Mga personal na kwento at alaala: Para sa ilang mga tao, ang isang barcode tattoo ay maaaring maging isang paraan upang gunitain ang mahahalagang petsa, pangalan o kaganapan sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pag-uugnay sa kanila sa mga produkto ng consumer. Ito ay maaaring isang paraan upang parangalan ang memorya ng isang tao o kaganapan. Palaruan at katatawanan: Ang ilang mga tao ay pumipili ng isang barcode tattoo bilang isang paraan upang i-highlight ang kanilang pagka-orihinal at pagkamapagpatawa. Ang estilo ng tattoo na ito ay maaaring abstract at misteryoso, na umaakit ng pansin at lumilikha ng interes. Teknikal na bersyon: Ang mga tattoo ng barcode ay nangangailangan ng mahusay na pagkakayari at teknikal na pagpapatupad upang lumikha ng isang makatotohanang epekto. Maaari itong maging isang hamon para sa mga tattoo artist at kaakit-akit sa mga taong pinahahalagahan ang craftsmanship at propesyonalismo.

Ang mga tattoo ng barcode ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan at interpretasyon para sa iba't ibang tao at patuloy na lumalaki sa katanyagan dahil sa kanilang pagiging natatangi at simbolikong kahalagahan.

Mga Ideya ng Tattoo

Ang mga tattoo na ito ay simple: gumuhit lamang ng malinis na mga linya, karaniwang itim, upang mabuo ang mga ito. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay maaaring magdagdag ng ilang detalye, tulad ng isang maliit na kulay o maliit na mga numero (mga bituin, puso ...), kahit na mga negatibong, sa mismong code. Hindi kinakailangan na magkaroon ng isang mahusay na pamamaraan upang makamit ang pattern na ito - ngunit mahalaga na ang mga linya ay hindi masyadong malapit, dahil sa paglipas ng panahon, maaaring mawala sa tattoo ang orihinal na disenyo nito.

Pagdating sa pinakakaraniwang ginagamit na mga bahagi ng katawan, hindi dapat sorpresa na ang likod ng leeg ang pinakapopular, ngunit ang pulso ay mataas din ang demand.