170 star tattoo (at ang kanilang mga kahulugan): 19 na uri

Ang mga bituin ay kabilang sa mga pinakalumang simbolo ng maraming mga kultura, relihiyon at mga sistema ng paniniwala sa ating mundo, ginagawa ang imaheng ito na isa sa pinaka makapangyarihang sa mundo. Ang mga kahulugan na ito ay maaari ding maging personal: halimbawa, baka gusto mong kumuha ng star tattoo upang sumagisag sa isang tukoy na layunin na sinusubukan mong makamit o isang bagay na nakamit.

Ang mga bituin ay madalas na pinagsama sa iba pang mga imahe at simbolo upang mapahusay ang kahulugan ng isang indibidwal na tattoo at lumikha ng isang mas kumplikado at kagiliw-giliw na disenyo. Ang mga tattoo sa bituin ay maaari ding iguhit sa isang istilo na kumakatawan sa isang tukoy na kultura sa pamamagitan ng pag-uugnay ng imahe sa isang tukoy na oras, lugar, o kultura. Alinmang disenyo ng tattoo ng bituin ang pipiliin mo, maaari mong matiyak na ito ay magiging espesyal at natatangi!

Kasaysayan ng mga tattoo ng bituin

Ang mga tattoo ng bituin ay may sinaunang at kawili-wiling kasaysayan na umaabot sa maraming kultura at panahon. Sa iba't ibang kultura, sinasagisag ng bituin ang iba't ibang konsepto tulad ng patnubay, proteksyon, espirituwal na kaliwanagan, karunungan at maging good luck. Narito ang ilang mga kagiliw-giliw na katotohanan tungkol sa kasaysayan ng mga tattoo ng bituin:

Sinaunang Ehipto: Ang bituin ay isang simbolo ng kabanalan at espirituwal na kaliwanagan. Ginamit ng mga Egyptian ang bituin bilang isang simbolo ng proteksyon mula sa kasamaan at isang paalala ng espirituwal na landas. Sinaunang Griyego at Romano: Ang bituin ay nauugnay sa mga diyos at bayani. Halimbawa, ang limang-tulis na bituin, o pentagram, ay isang simbolo ng diyosang si Athena. China: Sa kulturang Tsino, ang bituin ay nauugnay sa kapalaran at suwerte. Ang mga tattoo ng bituin ay naging tanyag sa mga taong naniniwala sa astrolohiya. Mga tattoo ng bituin sa modernong kultura: Sa pagdating ng mga tattoo sa kultura ng Kanluran, ang bituin ay naging isang tanyag na motif. Madalas itong nauugnay sa mga pangarap, pag-asa at pagnanasa. Ang ganitong mga tattoo ay maaaring magkaroon ng iba't ibang estilo at kahulugan depende sa disenyo at konteksto.

Maaaring gawin ang mga star tattoo sa iba't ibang istilo, mula sa simple at minimalistic hanggang sa kumplikado at makulay. Maaari silang magkaroon ng iba't ibang kahulugan para sa iba't ibang tao, na sumasalamin sa kanilang mga paniniwala, pangarap at landas sa buhay.

Ang kahulugan ng star tattoo

Sa pangkalahatan, ang karamihan sa mga mas tanyag na disenyo ng bituin ay magkakaroon ng mga sumusunod na kahulugan:

Pagnanais

Nakamit

Tagumpay

Good luck

uniqueness

Hamon

Balanse

Pagkatao

Nakaligtas sa cancer sa suso

Miyembro ng Navy o Coast Guard

Mahilig sa video game

Pagbabago / pananampalataya sa relihiyon

Mga pagkakaiba-iba ng mga disenyo ng bituin

1. Maliit na tattoo ng bituin

Ang isang maliit na star tattoo ay maaaring magkaroon ng maraming katuturan - pagkatapos ng lahat, ang bituin ay isa sa pinakamahalagang simbolo ng mga kultura at relihiyon sa mundo! Ang pagdaragdag ng mga sparkling effects ay maaaring ipakita ang iyong nagbabantang pagkatao o maipakita na nagawa mo ang isang bagay na mahalaga o makabuluhan sa iyong buhay.

2. Tattoo ng isang shooting star o kometa.

Ang mga nahuhulog na bituin o kometa, upang mailagay ito nang tama, ay madalas na mga simbolo ng suwerte. Ito ang dahilan kung bakit ang isang disenyo ng star tattoo ay maaaring maging isang tanda ng iyong kapalaran.

3. Tattoo Philippine sun at mga bituin (tatlong bituin at isang araw).

Ang imaheng ito, na lumilitaw sa watawat ng Pilipinas, ay isang tattoo na patok sa mga taong may lahing Pilipino o pamana ... Sa imaheng ito, ang araw ay mayroong walong sinag, bawat isa ay kumakatawan sa isang lalawigan sa Pilipinas, at bawat isa sa tatlong mga bituin na kumakatawan sa isa sa tatlong pangunahing mga pangkat ng isla sa Pilipinas.

4. Tattoo sa anyo ng isang Celtic star.

Tulad ng mga tattoo na tribal star, ang mga tattoo na Celtic star ay pinaghalong dalawang klasikong elemento ng tattoo - mga bituin at istilo ng Celtic - sa isang malaking disenyo. Sa pamamagitan ng isang Celtic-inspired star tattoo, maaari kang kumatawan sa iyong pamana o i-highlight ang kahulugan ng pagkakaugnay at kawalang-hanggan sa isang espesyal na habi na inspirasyon ng Celtic.

5. Pula at itim na starfish tattoo.

Ang isa sa mga pinaka-karaniwang mga tattoo na kulay ng bituin ay ang kasama pula at itim na bituin , na napakapopular sa US Navy at Coast Guard. Ang espesyal na disenyo ng bituin na ito ay pinagsasama ang limang talas na hugis ng bituin ng watawat ng US sa mga alternating itim at pulang kulay ng kumpas na matatagpuan sa mga chart ng pang-dagat. Ang star tattoo na ito ay sumasagisag din sa pag-uwi ng nawawalang marino.

6. Tattoo pink na bituin.

Ang tattoo na rosas na bituin ay madalas na sumasagisag sa pakikibaka ng isang tao sa cancer sa suso at isang mahusay na kahalili sa tradisyonal na rosas na tattoo ng laso. Siyempre, kapag pinalitan ng itim, sa istilo ng isang starfish tattoo, ang rosas na bituin ay halos "punk rock" o "alternatibong" simbolo ng labanan na may kanser sa suso, na nagbibigay sa star tattoo ng isang natatanging pag-ikot. disenyo

7. Tattoo na may isang lilang bituin.

Ang isang purple star tattoo ay isang paraan upang kumatawan sa iyong pagkatao sa pamamagitan ng kulay at natural na simbolismo ng bituin. Ang lilang ay isang kumbinasyon ng mabangis na enerhiya ng pula at ang kalmado na katatagan ng asul; Kaya, ang lila ay kumakatawan sa isang balanse ng mga elemento at emosyon. Maaaring hindi ito ang likas na estado ng karamihan sa mga tao, ngunit ang bituin na pangunahin na nagpakatao ng mga hangarin at mithiin. Ito ang dahilan kung bakit ang pinagsamang simbolismo ng balanse ng lila at likas na pagnanasa ng bituin ay ginagawang perpektong tattoo ang disenyo na ito para sa mga naghahanap ng kapayapaan ng isip at balanse.

8. Mga bituin sa tattoo at zebra.

Sa simbolismo ng hayop, ang zebra ay sumasalamin ng balanse, sariling katangian at kalayaan. Pinapayagan ito ng mga galos na magtago sa matangkad na damo ng kapatagan ng Africa, nagtatago mula sa mga mandaragit at nagbibigay ng proteksyon para sa hayop. Ang mga umaasang pagsamahin ang malakas na simbolismo ng hayop na ito sa pantay na malakas na simbolismo ng bituin ay maaaring gawin ito sa maraming mga paraan.

9. Paruparo at star tattoo

Ang mga paru-paro ay madalas na nakikita bilang mga simbolo ng muling pagsilang; samakatuwid, ang pagsasama ng mga metamorphosing insect na ito na may mga bituin ay maaaring lumikha ng isang natatanging imahe na sumasagisag sa kapwa muling pagsilang at paghabol sa ilang mga layunin na kinatawan ng mga bituin.

10. Mga tattoo ng mga bituin at ulap.

Ang mga ulap ay sumasagisag sa iba't ibang mga bagay. в naiiba kultura at mitolohiya. Halimbawa, sa mitolohiyang Greek at Roman, ang mga ulap ang tahanan ng mga diyos, at maraming tao ngayon ang naniniwala na ang mga ulap ay sumasagisag sa kabiguan o paparating na panganib. Gayunpaman, nakasalalay sa kung ano ang nais mong kumatawan sa mga ulap, ang iyong mga bituin at cloud tattoo ay magkakaroon ng isa sa maraming iba't ibang mga kahulugan. Halimbawa, ang isang guhit na nagpapakita ng mga bituin sa kalangitan na puno ng mga ulap ng bagyo ay magpapakita na dumaan ka sa mga mahirap na oras upang makamit ang iyong mga layunin. Ang isa pang disenyo, na nagtatampok ng maliliwanag na dilaw na mga bituin sa isang larangan ng puting ulap, ay nangangahulugang ang mga nawala sa iyo ay nasa isang mas mahusay na mundo.

11. Bulaklak ng tattoo at bituin.

Ang mga bulaklak ay maaaring sumagisag sa paglaki at pag-unlad; iyon ang dahilan kung bakit isinasama ang imaheng ito sa isang disenyo ng tattoo sa bituin ay isang mahusay na paraan upang magdagdag ng isang antas ng kahulugan. Ang mga bituin ay madalas na ginagamit upang kumatawan sa mga layunin at mithiin, kaya ang pagsasama sa dalawa ay maaaring ipakita ang personal na paglago na nakamit mo patungo sa iyong mga layunin. Halimbawa, ang mga liryo ay kumakatawan sa pagkamayabong sa mga sinaunang kultura ng Greek at Egypt ; Ito ang dahilan kung bakit ang isang guhit ng isang liryo at isang bituin ay maaaring kumatawan sa isang babae at kanyang anak.

12. bungo at star tattoo

Ang tattoo na ito ay maaaring sumagisag sa pagwawagi sa kamatayan o pag-overtake ng trauma, dahil ang bungo ay madalas na sumasagisag sa kamatayan at ang bituin ay sumasagisag sa pagkamit ng isang mahirap na gawain. Ang isa pang pagguhit ay maaaring ipakita ang bantog na bandila ng pirata, na naglalarawan ng isang bungo sa isang bituin sa isang estilo ng dagat: maihahayag nito ang dwalidad ng mga puwersa na namamahala sa ating buhay: ang pagnanais para sa kalayaan o ang katuparan ng inaasahan sa atin.

13. Fairy at star tattoo

Ang tattoo na ito ng bituin ay maaaring maging pambabae at madalas na ipinapakita ang imahinasyon o pagnanais ng tagapagsuot para sa isang mas mahusay na katotohanan. Ang isang potensyal na engkantada at pagguhit ng bituin ay maaaring kumatawan sa isang engkantada na nakaupo sa isang gasuklay na buwan na may mga kumikislap na mga bituin sa harap niya: ang katotohanang hinahangad ng diwata ang isang bagay na higit na makikita sa kanyang binabaan na mukha, at ang mga bituin ay sumasagisag sa kanyang pangarap ng hinaharap . Ang isa pang mas kamangha-manghang disenyo ng tattoo ay isang diwata na lumilipad sa mga bituin upang maipakita na naniniwala ka sa iyong sarili at sa iyong pag-unlad patungo sa iyong mga layunin.

14. Tattoo puso at bituin

Ang isang puso at bituin na tattoo ay isang partikular na nakakatawa, positibo at nakalulugod na pahayag sa mundo: ang buhay ay maganda at nakikita mo ang pinakamahusay sa mga bagay at tao!

15. Tattoo na may bituin at lisa.

Ang pagdaragdag ng mga bituin sa isang tattoo ng puno ng ubas ay maaaring magdagdag ng kahulugan at visual na interes dito. Mayroong maraming mga paraan upang magdagdag ng mga bituin sa isang akyat na disenyo ng halaman; halimbawa, sa halip na mga dahon o bulaklak, maaari kang maglagay ng mga bituin sa halaman: maaaring ipahiwatig nito ang mga layunin na nakamit. Ang tattoo na ito ay maaaring ma-update sa paglipas ng mga taon upang maipakita ang lahat ng iyong pag-unlad!

16. Bituin ng tattoo at dice.

Maaaring simbolo ng dice ang mga pusta, peligro at swerte. ... Ang isang tattoo ng dadu sa tabi ng isang starfish ay maaaring isang tipikal na disenyo sa kultura ng dagat: maraming mga mandaragat, pirata at opisyal ng hukbong-dagat ang naglaro ng dice at iba pang mga laro sa pagsusugal habang wala ang oras sa mahabang paglalakbay.

17. Cross at star tattoo

Ang pagkuha ng isang krus at bituin na tattoo ay maaaring maging isang mahusay na paraan upang matandaan ang isang mahal sa buhay na nawala ka at ipahiwatig ang iyong pananampalataya na balang araw ay magkakasama kayo (tulad ng imahe ng krus ng Kristiyano). Ang isang paraan upang mai-personalize ang tattoo na ito ay upang idagdag ang mga inisyal o petsa ng kapanganakan ng bawat tao sa loob o sa paligid ng bituin, o maglagay ng mensahe tulad ng "Pahinga sa Kapayapaan" na nakasulat sa ilalim ng krus.

18. Tattoo Star ni David

Star of David - isang mahalagang simbolo ng Hudaismo. Sa Nazi Germany, kinakailangang isuot ng mga Hudyo ang simbolong ito na tinahi sa kanilang mga damit upang makilala sila anumang oras. Ito ang perpektong tattoo para sa sinumang naghahanap upang ipakita ang kanilang pananampalatayang Hudyo. Madali itong maisasapersonal upang maipakita ang iyong personal na pananampalataya at ang nilalaman ng iyong mga paniniwala. Halimbawa, ang isang natatanging disenyo ng tattoo na Star of David ay maaaring isang titik na Hebrew o isang maikling salita sa loob ng isang bituin. Maaari itong isang salita o ideya na mahalaga sa iyo, o ang mga inisyal ng isang taong nawala sa iyo.

19. Tattoo Flaming Star

Maaaring ipahiwatig ng apoy ang pagsalakay, galit, pagnanasa, pagbabago at pagbabago, pati na rin ang iyong pagnanais na makamit ang iyong mga layunin sa anumang gastos. Ang kumbinasyon ng mga bituin at apoy sa isang disenyo ng tattoo ay maaaring ipakita na nakamit mo ang iyong sariling tagumpay, o na dumaan ka sa apoy ng buhay at mas malakas ka pa kaysa dati.