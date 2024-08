Anghel number 48 - Angelic numerology. Ang sikreto ng anghel bilang 48.

numero ng anghel 48

Ang numero ng anghel 48 ay binubuo ng isang kumbinasyon ng mga enerhiya at katangian ng mga numero 4 at 8. Ang numero ng anghel ay nagdadala ng mga halaga ng katapatan at katotohanan, tagumpay at tagumpay, makatotohanang mga halaga, pagsusumikap at determinasyon, pagsusumikap at pagiging praktikal, pati na rin ang pagbuo ng isang matatag na pundasyon para sa iyong hinaharap, kaya para sa iyong hinaharap at sa iba pa. Ang numero 4 ay tumutukoy din sa ating mga hilig at kung ano ang nagtutulak sa atin na kumilos. Sa kabilang banda, ang numero ng anghel 8 ay sumasalamin sa agham sa pamamagitan ng karanasan sa buhay, pagiging maaasahan at kalayaan, panloob na karunungan at lakas, ang pagsasakatuparan ng kasaganaan at kayamanan sa pamamagitan ng batas ng pang-akit, Karma - ang unibersal na espirituwal na batas sa Uniberso - sanhi at epekto. , magbigay at tumanggap.

Ang Angel number 48 ay may dalang mensahe mula sa iyong mga Anghel na ang isang cycle o yugto sa iyong buhay ay magtatapos na. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay gagantimpalaan ka para sa iyong pagsusumikap. Huwag matakot sa anumang uri ng kakulangan o pagkawala, dahil ang nalalapit na pagtatapos ay nagbabadya sa iyo ng isang bagong simula at mas malaking pagkakataon at pagkakataon. Ang iyong mga tagumpay at tagumpay ay magdadala sa iyo ng mga pagpapala at gagantimpalaan ka sa maraming paraan.

Ang Angel number 48 ay maaaring magmungkahi na ang mga anghel ng kasaganaan ay nasa paligid mo at sasamahan ka sa pagdaan mo sa mga paparating na positibong pagbabago sa iyong buhay. Hinihiling sa iyo ng mga anghel na itaboy ang mga takot tungkol sa iyong sitwasyon sa pananalapi at ibahin ang mga ito sa magaan na enerhiya. Wala kang dapat ikatakot dahil lahat ng kailangan mo ay ibibigay para sa iyo.

Ang numero 48 ay nagdadala ng mensahe na ang determinasyon at pagsusumikap na ginawa mo sa iyong buhay ay ang iyong sariling paraan lamang ayon sa iyong mga paniniwala at paniniwala ay ganap na nakasabay sa iyo sa iyong espirituwal na misyon at layunin ng Diyos sa buhay. Kaya, ang iyong buhay ay dadaloy sa kasaganaan at kasaganaan hangga't ikaw ay nagpapatuloy at nagpapatuloy sa iyong piniling landas. Magtiwala sa suporta ng mga anghel at sa patnubay na ibinibigay nila sa iyo kung saan ginagabayan ka nila. Tandaan na madalas mo silang madarama nang katutubo.

Ang anghel na numero 48 ay tumutukoy din sa numero 3 (4+8=12, 1+2=3).

Namaste. Ang liwanag sa akin ay yumuyuko sa liwanag na nasa iyo.