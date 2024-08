Ang Post-Summer Detox na ito ay ang Reboot na Kailangan ng Iyong Balat para sa Taglagas

Kahit na ang tag-araw ay teknikal na tumatagal hanggang sa katapusan ng Setyembre, aminin natin, lahat ay hindi opisyal na nagpaalam sa panahon pagkatapos ng Araw ng Paggawa. Nangunguna sa listahan ng gagawin para sa paghahanda sa taglagas? Bigyan ang aming balat ng ilang kailangang-kailangan na pag-ibig pagkatapos ng season ng summer indulgence. Isaalang-alang: madalas na pagkabigo sa mga swimming pool na may chlorine, tatlong buwan ng lahat ng kulay pink at marahil ay sobra pa sunbathing. Bagama't tayo ay nasa mabuting pananampalataya nilagyan ng sunscreen buong tag-araw, mga bagay tulad ng barado pores, tuyong balat, ang pagkasira ng araw at putuk-putok na labi ay kadalasang nababahala sa katapusan ng Agosto. Sa kabutihang palad, ang kailangan lang upang i-reset ang iyong kutis ay ilang pagbabago sa iyong kasalukuyang gawain sa pangangalaga sa balat sa tag-init. Kailangan mo ng kaunting gabay? Magbasa para sa mga tip kung paano linisin ang iyong balat pagkatapos ng tag-init.

Malalim na malinis na mga pores

Pagkatapos ng mga buwan ng mainit, mahalumigmig na panahon, malamang na napansin mong namumuo ang pawis, dumi, at langis sa ibabaw ng iyong balat. Ang iyong pawis, na may halong pampaganda at polusyon, ay maaaring makapinsala sa iyong mukha at maging sanhi ng mga baradong pores. Upang mapabuti ang hitsura ng mga pores at maiwasan ang mga breakout, linisin ang iyong mukha gamit ang isang purifying mask. Ang isa sa aming mga paborito ay ang Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask, na binubuo ng Amazonian White Clay upang tumulong sa paglilinis ng balat, pagtanggal ng mga dumi, bawasan ang produksyon ng sebum, at kitang-kitang higpitan ang mga pores.

Moisturize, moisturize, moisturize

Seryoso, seryoso kami. Ang pinag-uusapan natin ay mga night cream, day cream, SPF cream, oil, body cream... the more the better. Maaaring matuyo ng klorin, tubig-alat, at UV rays ang iyong balat, kaya huwag matakot maglagay ng moisturizer. Ang CeraVe Moisturizing Cream ay may mayaman ngunit hindi madulas na texture at nilagyan ng mga kapaki-pakinabang na sangkap tulad ng hydrating hyaluronic acid at ceramides upang makatulong sa pag-aayos at pagpapanatili ng natural na hadlang ng balat. Maaari din itong gamitin sa mukha at katawan.

Pag-aayos ng anumang umiiral na pinsala sa araw

Kapag ang iyong tag-araw na ningning ay nagsimulang kumupas, maaari kang magsimulang mapansin ang ilang mga palatandaan ng pagkasira ng araw—isipin ang mga bagong pekas, maitim na batik, o hindi pantay na kulay ng balat. Sa kasamaang-palad, hindi mo mababawi ang pinsalang dulot ng UV rays (kaya naman napakahalagang mag-apply ng sunscreen araw-araw), ngunit maaari kang makatulong na mabawasan ang nakikitang mga senyales ng pagkasira ng araw sa balat ng balat na may bitamina C serum tulad ng La Roche. -Posay 10% Pure Vitamin C Facial Serum. Pinapapantay nito ang kulay at texture ng balat, na ginagawa itong makinis at hydrated.

Gumamit ng mga antioxidant at sunscreen

Ang pinsala sa araw ay maaaring mangyari sa buong taon, kahit na sa taglagas at taglamig, kaya huwag laktawan ang sunscreen. Tingnan ang La Roche-Posay Anthelios Melt-In Sunscreen SPF 100 para sa maximum na proteksyon at angkop para sa lahat ng uri ng balat, kabilang ang sensitibo. Para sa karagdagang proteksyon laban sa mga aggressor sa kapaligiran at pag-minimize sa mga nakikitang senyales ng pagtanda, ipares ang iyong sunscreen sa isang antioxidant-rich serum gaya ng SkinCeuticals CE Ferulic.

Exfoliate ang iyong balat

Palaging mahalaga ang pag-exfoliation, ngunit kinakailangan lalo na kapag sinusubukan mong i-reset ang iyong balat pagkatapos ng mahabang panahon ng pawis. Isa sa aming mga paborito ay ang ZO Skin Health skin renewal pad. Ito ay isang kemikal na exfoliator na nag-aalis ng mga patay na selula ng balat mula sa ibabaw ng balat, binabawasan ang labis na langis habang pinapakalma at pinapakalma ang balat. Para sa katawan, subukan ang Kiehl's Gentle Exfoliating Body Scrub. Ang kaaya-ayang body scrub na ito ay epektibong nag-aalis ng mga patay na selula ng balat mula sa ibabaw ng balat nang hindi ito pinatuyo. Sa exfoliating particle ng apricot kernels at emollients, nagiging malambot at makinis ang balat.

Magpakasawa ka

Labanan ang mga tuyong labi sa pamamagitan ng pagsasama ng exfoliating lip scrub sa iyong routine upang makatulong na maalis ang tuyo, patumpik-tumpik na balat sa iyong mga labi at ihanda ang mga ito para sa karagdagang hydration. Pagkatapos i-exfoliate ang iyong mga labi, bigyan sila ng moisture na kailangan nila gamit ang pampalusog na lip balm, stick, kulay (anuman ang gusto mo) na kinabibilangan ng mga sangkap tulad ng bitamina E, mga langis, o aloe vera. Halimbawa, subukan ang Lancôme's Nourishing Absolue Precious Cells Lip Balm, na binubuo ng bitamina E, acacia honey, beeswax at rosehip seed oil upang bawasan ang paglitaw ng mga pinong linya at kulubot sa paligid ng mga labi, na ginagawa itong makinis, hydrated at plumped.